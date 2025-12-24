Mediterráneo: Nave con 117 migrantes desaparecida hace una semana

Alarm Phone es una red civil transnacional de activistas y voluntarios que brinda asistencia de emergencia a personas migrantes en peligro en el mar, especialmente en el Mediterráneo. Gestiona una línea telefónica de emergencia a la que pueden llamar migrantes que están en embarcaciones precarias.

La organización afirma que intentó contactar con la embarcación repetidamente por teléfono satelital, sin éxito.

"Avisamos a la guardia costera y a las ONG pertinentes, a pesar de no tener ubicación GPS. Seguimos intentando contactar con la embarcación por teléfono satelital durante todo el día, pero nuevamente sin éxito", sostiene en un comunicado.

"Cuando contactamos con la Guardia Costera Italiana, confirmaron la recepción de nuestro correo electrónico, pero cortaron la llamada inmediatamente sin proporcionarnos más información ni garantías", continúa Alarm Phone.

Por su parte, la Guardia Costera Libia "nos informó por teléfono que no habían rescatado ni interceptado ninguna embarcación el 18 ni el 19 de diciembre", agrega.

Dos días después, la noche del 21 de diciembre, continúa la ONG, "recibimos información de que pescadores tunecinos habían encontrado a un solo superviviente en una barca de madera. El hombre, según se informa, declaró haber salido de Zuwara dos días antes y ser el único superviviente".

Según su testimonio, pocas horas después de la salida, las condiciones meteorológicas empeoraron drásticamente, con vientos que alcanzaron los 40 kilómetros por hora.

"Alarm Phone intentó verificar esta información, concluye la ONG, pero aún no ha podido confirmarla por completo". (ANSA).