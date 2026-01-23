Medvedev a octavos de final en Australia tras cinco peleados sets

El ruso Daniil Medvedev, duodécimo del ranking masculino de la ATP, debió remontar dos sets para imponerse este jueves al húngaro Fabian Marozsan (47) 6-7 (5/7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 y clasificarse a los octavos de final del Abierto de Australia

"Ha sido muy duro. Ha jugado muy bien y al final del primer set no estaba contento porque creo que podría haberlo hecho un poco mejor. Quizás por eso perdí el segundo", comentó el ruso

"Ahí fue cuando me dije que tenía que soltarme un poco más, que si perdía, perdía. Pero jugué mejor y salí adelante", agregó sin parecer especialmente afectado por las 3 horas y 43 minutos que duró el partido

Triple finalista en Melbourne (2021, 2022 y 2024) y campeón del US Open 2021, Medvedev no había pasado del segundo turno en un Grand Slam desde los cuartos de Flushing Meadows en 2024

Este domingo intentará volver a unos cuartos de final de un torneo mayor frente al estadounidense Learner Tien (29), quien lo había eliminado en la segunda ronda el año pasado

Al borde de la eliminación con dos sets en contra y 5-5 en el tercero, Medvedev encadenó nueve juegos consecutivos para igualar a dos sets por lado y tomar ventaja en el quinto

El ruso logró el quiebre decisivo para liderar 5-3, sirviendo luego para cerrar el partido. Tuvo dos bolas de partido consecutivas y concluyó en la primera