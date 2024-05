Medvedev abandona en cuartos, Swiatek repetirá final con Sabalenka en Madrid

El número cuatro del mundo, el ruso Daniil Medvedev, abandonó este jueves en cuartos de final contra el checo Jiri Lehecka en el torneo de Madrid, mientras que Iga Swiatek y Aryna Sabalenka repetirán la final de 2023.

Medvedev sólo pudo aguantar un set y una cuarentena de minutos de juego ante Lehecka, número 31 del mundo, que jugará su primera semifinal de Masters 1000.

Lehecka se medirá por un puesto en la final al canadiense Felix Auger Aliassime, que se metió también en la penúltima ronda por la baja de su contrincante, el número dos del mundo, Jannik Sinner.

El tenista italiano anunció el miércoles su retirada del torneo madrileño por una lesión en la cadera derecha.

Medvedev, que jugaba por primera vez unos cuartos de final en Madrid, requirió la presencia del médico con 3-2 a su favor en el marcador.

El ruso volvió a ser atendido en el intercambio tras el séptimo juego.

Intentó seguir jugando pero se le veía claramente incómodo en sus movimientos, aguantando sólo hasta el final del primer set que ganó su contrincante 6-4.

En una carrera hacia delante, "de repente noté como si mi cadera se bloqueara y no pude esprintar, como cuando tienes un tirón o un espasmo (muscular)", afirmó Medvedev.

"Mi cabeza me impedía emplearme a fondo (...) así que al final del set, me dije, corro hasta la red" para ver, pero "sentí un dolor, así que no valía a pena seguir".

"No puedo decir más" hasta pasar pruebas médicas, añadió el ruso, admitiendo que hasta que vea esos resultados es duda para Roma.

Lehecka, cuyos saques de más de 230 km/h han impresionado en la Caja Mágica, había llegado a cuartos tras eliminar el martes a Rafa Nadal, que cerró con ese partido su última aparición en Madrid.

En la otra semifinal masculina, el estadounidense Taylor Fritz se enfrentará al ruso Andrey Rublev.

- Swiatek se cita con Sabalenka en la final -

En el cuadro femenino, la número uno del mundo, Iga Swiatek, alcanzó la final madrileña por segunda vez consecutiva tras imponerse por mañana a la estadounidense Madison Keys por 6-1, 6-3 en una hora y diez minutos.

La polaca repetirá la final del pasado año contra la vigente campeona, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que ganó a la kazaja Elena Rybakina 1-6, 7-5, 7-6 (7/5) en 2h17.

"Cualquiera que gane la segunda semifinal y vaya a la final será porque ha tenido un juego consistente. Sea quien sea, será un reto y un partido difícil. Estaré lista", dijo Swiatek al ser preguntada por la final.

Swiatek, ganadora en Indian Wells y Catar este año, no dio ninguna opción a su rival, número 20 del mundo, que había ganado a la tunecina Ons Jabeur (N.9) en cuartos, y a su compatriota Coco Gauff (N.3) en octavos.

"Estoy muy feliz de haber tenido un juego tan sólido hoy", dijo Swiatek tras un partido, en el que aprovechó los numerosos errores de su rival para acelerar hacia la final.

En el primer set, Swiatek rompió el servicio de su rival en el segundo y el sexto juego para imponerse con autoridad.

Keys trató de reaccionar en el segundo set, pero cedió su saque en el tercer juego dejando a Swiatek por delante.

En el juego siguiente, la estadounidense tuvo una oportunidad de contra rotura que no aprovechó y la polaca abrió una brecha que fue imposible de recuperar para Keys.

Sabalenka, número dos del mundo, sufrió contra Rybakina, que empezó arrollándola en el primer set, pero la bielorrusa fue recomponiéndose con el paso de los minutos.

En la segunda manga, Sabalenka rompió el servicio de su rival cuando servía para el segundo set y el partido, poniendo el partido 5-5.

La bielorrusa ganó los dos siguientes juegos para enviar el partido al tercer set.

"No sé cómo pero de alguna manera me las arreglé para seguir viva en el segundo set", dijo Sabalenka tras el partido.

En la tercera manga, la seguridad de las dos contrincantes con el saque llevó directamente al tie-break, donde se impuso la bielorrusa.

