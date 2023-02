Medvedev advierte de que el suministro de armas a Ucrania eleva el riesgo de una catástrofe nuclear mundial

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dimitri Medvedev, ha advertido este lunes de que el suministro de armas a Ucrania por parte de las potencias occidentales no hace más que elevar el riesgo de una catástrofe nuclear a nivel mundial.

En un artículo publicado para el diario 'Izvestia', Medvedev ha incidido en que el "bombeo de armas al régimen neofascista de Kiev" deriva en la imposibilidad de reactivar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania para tratar de buscarle una solución a la guerra, activa ya desde hace más de un año.

"Nuestros enemigos están haciendo precisamente eso (suministrar armas a Ucrania), no queriendo entender que sus objetivos obviamente conducirán a un fiasco total. Pérdidas para todos. Colapso. Apocalipsis. Olvidar durante siglos, hasta que los bloques humeantes dejen de emitir radiación", ha señalado el exmandatario ruso.

Asimismo, Medvedev ha recalcado que si en algún momento se ve amenazada la existencia de Rusia, esta "no se decidirá en absoluto" en el frente ucraniano, sino que será una cuestión que vaya de la mano de la "existencia futura de toda la civilización humana".

"No necesitamos un mundo sin Rusia", ha destacado Medvedev, quien además ha asegurado que Moscú "no permitirá eso". "No estamos solos en este esfuerzo, los países occidentales con sus satélites representan solo el 15 por ciento de la población mundial. Somos muchos más y somos mucho más fuertes", ha zanjado.

