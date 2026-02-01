Medvédev afirma que Europa no ha logrado derrotar a Rusia en Ucrania

MOSCÚ, 1 feb (Reuters) - Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó que las potencias europeas no habían logrado derrotar a Rusia en Ucrania, pero que al intentarlo se habían infligido un grave perjuicio económico a sí mismas.

"Europa me ha sorprendido mucho", declaró Medvédev en una entrevista con Reuters, TASS y el bloguero ruso especializado en temas bélicos WarGonzo en una entrevista en su residencia a las afueras de Moscú, cuya publicación fue autorizada el domingo.

"Porque Europa está socavando los cimientos de su propia existencia con sus propias acciones. Es simplemente increíble".

Medvédev afirmó que las potencias europeas querían "infligir una derrota estratégica a Rusia", pero que no habían "logrado nada".

