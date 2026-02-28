MOSCÚ, 28 feb (Reuters) -

Dmitri Medvédev, vicepresidente del ‌poderoso ‌Consejo ⁠de Seguridad de Rusia, reprendió el sábado ​al ⁠presidente estadounidense Donald ⁠Trump por el ataque ​a Irán y cuestionó ‌la capacidad de resistencia ​de Washington, ​dada la historia relativamente corta de Estados Unidos en comparación con la civilización persa.

"El pacificador volvió ​a mostrar su rostro", ⁠dijo Medvédev, expresidente ruso. "Todas las negociaciones ‌con Irán son una tapadera. Nadie lo dudaba. En realidad nadie quería negociar nada."

"La cuestión es quién tiene más ‌paciencia para esperar el final inglorioso de ⁠su enemigo. Estados ‌Unidos solo tiene ⁠249 años. El ⁠Imperio Persa se fundó hace más de 2.500 años. Veamos qué pasa dentro de ‌100 años..."

(Reporte ​de Reuters, redacción de Ksenia Orlova; edición de Guy Faulconbridge; editado en ‌español por Tomás Cobos)