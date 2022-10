Medvedev asegura que Rusia "destruirá" a los "terroristas" del ataque al puente de Crimea

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, ha asegurado que Rusia responderá al "ataque terrorista" del puente de Crimea atacado este sábado con la destrucción de aquellos "terroristas" involucrados.

"La respuesta de Rusia a este crimen solo puede ser la destrucción directa de los terroristas. Esto es lo que los ciudadanos de Rusia están esperando", ha declarado Medvedev en una entrevista con la periodista Nadana Friedrich publicada en su canal de Telegram.

Así, ha señalado a Ucrania como responsable del crimen: "Este es un acto terrorista y de sabotaje cometido por el régimen criminal de Kiev. No hay duda y nunca la hubo", ha afirmado el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso.

Medvedev ha informado de que las autoridades están investigando el caso y están realizando "todos los informes y conclusiones".

Por otro lado, ha indicado que la movilización de ciudadanos rusos para las filas del Ejército señala la unión "para defender a la patria", a pesar de que los países vecinos a Rusia notificaron miles de salidas tras la movilización decretada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 21 de septiembre.

"La movilización se está dando en la forma que se puede dar en un país donde no se hace desde hace más de ochenta años. No obstante, existe el verdadero patriotismo", ha declarado, tras indicar que hay tanto casos de personas que acceden a participar de la defensa del país como aquellos que no.

"Pero lo principal es que el país se ha unido para proteger a nuestro pueblo y a la patria", ha remarcado Medvedev. "Esta es la garantía de nuestra victoria incondicional", ha concluido.

Europa Press