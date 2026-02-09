Medvedev cae en primera ronda del ATP 500 de Róterdam

El ruso Daniil Medvedev, undécimo jugador mundial, perdió este lunes en su debut en el torneo ATP 500 de Róterdam, en Países Bajos, ante el francés Ugo Humbert (36º) por 7-6 (7/4), 3-6, 6-3.

El día deparó suerte dispar para los dos únicos representantes españoles en el cuadro final. El veterano Roberto Bautista (85º) cayó ante el británico Cameron Norrie (26º), mientras que en el último partido del día Jaume Munar (37º) despachó al noruego Nicolai Budkov (132º).

-- Resultados del lunes en el ATP 500 de Róterdam:

- Primera ronda:

Botic van de Zandschulp (NED) derrotó a Luka Pavlovic (FRA) 7-6 (7/5), 6-3

Ugo Humbert (FRA) a Daniil Medvedev (RUS/N.4) 7-6 (7/4), 3-6, 6-3

Christopher O'Connell (AUS) a Valentin Royer (FRA) 6-4, 4-6, 7-6 (7/4)

Cameron Norrie (GBR/N.6) a Roberto Bautista (ESP) 7-6 (7/3), 6-1

Jaume Munar (ESP) a Nicolai Budkov Kjær (NOR) 6-1, 6-3