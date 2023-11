El tenista ruso Daniil Medvedev, número 3 del mundo, fue eliminado el miércoles en su entrada en liza en el Masters 1000 de París-Bercy por el búlgaro Grigor Dimitrov, por 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2) en segunda ronda, en un encuentro marcado por la tensión entre el ruso y el público parisino.

Después de una primera manga perdida por 6-3, el tono aumentó entre Medvedev, conocido por sus cambios de humor, y el público de Bercy. Al ser silbado en el segundo set por tirar su raqueta luego de perder una ventaja 5-2 y ser empatado 5-2, el ruso se dirigió al árbitro: "No voy a jugar cuando silben".

"Tienes que ir a jugar. Cuanto más pares (de jugar), más les enfada y más silban", respondió.

"¡Son idiotas! ¡Si no me silban, juego!", replicó Medvedev.

"Vosotros, no silbéis, yo juego pero cerrad la boca, ¿vale?", se dirigió directamente a los espectadores.

"¡Yo no juego así! No he hecho nada para que me silben", se enfadó el N.3 mundial, coronado en 2020 en París.

La discusión le costó finalmente una advertencia por pérdida de tiempo pero eso no le impidió terminar ganando la segunda manga con su séptima bola de set.

Por detrás 5-2 en la tercera manga, Medvedev logró alargar el partido hasta el tie-break decisivo, salvando las seis primeras bolas de partido del rival, pero Dimitrov terminó por cerrar el partido en su séptimo intento, en poco menos de tres horas.

- peineta -

Una vez terminó el partido, Medvedev todavía no parecía haber digerido el incidente: abandonó la pista haciendo gestos hostiles al público, levantando un dedo. Al ser preguntado en rueda de prensa después del partido, el ruso dijo que simplemente "miró sus uñas".

"Cuando tiro mi raqueta, me merezco que me silben, es una 'mala reacción'", dijo. "Sin embargo, si estoy sirviendo y me silban y aplauden a la vez, es un poco raro".

"Es el público de Bercy, todo el mundo lo sabe, nadie quiere jugar aquí. Jugaba mucho mejor en Bercy cuando no había nadie", dijo, mencionando su victoria en 2020 en una edición a puerta cerrada debido a la pandemia de Covid-19.

Atento al proyecto de deslocalización del Masters 1000 parisino, posiblemente a La Défense Arena de la capital, Medvedev aseguró que volvería al torneo incluso si se mantiene en Bercy.

"París-Bercy sigue siendo un torneo legendario, con muchos grandes vencedores de los que formo parte, e incluso si se queda aquí, volveré e intentaré hacerlo lo mejor posible", concluyó, valorando que siempre era posible "poner al público de mi parte".

En octavos de final, Dimitrov se enfrentará al kazajo Alexander Biblik (N.33), que eliminó al chileno Nicolás Jarry (N.20) en segunda ronda por 7-6 (7/3), 7-6 (7-3).

Después de la eliminación de Daniil Medvedev el miércoles y de Carlos Alcaraz contra el ruso Roman Safuillin el martes 6-3, 6-4, el número 1 del mundo Novak Djokovic entrará en liza contra el argentino Tomás Martín Etcheverry (N.31).

