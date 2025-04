Medvedev corta el paso a Juan Manuel Cerúndolo en tercera ronda en Madrid

El ruso Daniil Medvedev, número diez del mundo, avanzó este domingo a octavos de final del Masters 1000 de Madrid al imponerse al argentino Juan Manuel Cerúndolo (N.126) en una hora (6-2, 6-2).

"He trasladado todo lo que he estado practicando en tierra batida y me ha salido bien, estoy muy contento", declaró Medvedev en la pista.

"Cada año me siento mejor, hace tres me quejaba de todo, ahora disfruto más", concluyó el tenista que se medirá a Brandon Nakashima (N.32) que ganó al italiano Flavio Cobolli (N.36) por 7-5 y 6-3.

Medvedev frenó el intento de Cerúndolo de convertirse en el jugador con menor ranking en lograr una victoria ante un top-10 en arcilla desde que el italiano Fabio Fognini, entonces 130ª, venciera al canadiense Felix Auger Aliassime, décimo -hoy en día, decimonoveno- en el Roland Garros del 2023.

