Medvédev dice que el "robo" de Maduro por parte de EE. UU. destruye las relaciones internacionales

MOSCÚ, 2 feb (Reuters) - El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que el "robo" por parte de Estados Unidos del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro ha destrozado las relaciones internacionales y podría ser considerado por Caracas como un acto de guerra.

"Lo que le ha ocurrido al presidente Nicolás Maduro es, obviamente, una violación de cualquier norma del derecho internacional", dijo Medvédev a Reuters, TASS y al bloguero ruso especializado en temas bélicos WarGonzo en una entrevista en su residencia a las afueras de Moscú.

"Rompe todo el sistema de relaciones internacionales", sostuvo Medvédev, añadiendo que si el presidente estadounidense Donald Trump fuera "robado" por una potencia extranjera, Estados Unidos lo consideraría sin duda un acto de guerra. (Reporte de Guy Faulconbridge; edición de Tom Hogue; Editado en Español por Ricardo Figueroa)