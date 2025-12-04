Medvédev dice que la incautación de activos congelados rusos por la UE podría justificar una guerra

MOSCÚ, 4 dic (Reuters) -

Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo el jueves que si la Unión Europea se hace con los activos rusos congelados, Moscú podría considerarlo equivalente a un acto que justifique una guerra. "Si la alocada Unión Europea intenta, después de todo, robar los activos rusos congelados en Bélgica bajo el pretexto de un supuesto 'préstamo de reparación', Rusia bien podría considerar esta maniobra como equivalente a un 'casus belli' con todas las implicaciones pertinentes para Bruselas y los países individuales de la UE", dijo Medvédev.

La Comisión Europea propuso el miércoles un uso sin precedentes de los activos rusos congelados o de préstamos internacionales para recaudar 90.000 millones de euros (US$105.000 millones) destinados a Ucrania, con el fin de cubrir sus servicios militares y básicos en dificultades. (Información de Reuters; redacción de Felix Light; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)