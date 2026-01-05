Medvédev dice que las acciones de trump en venezuela son ilegales pero coherentes

MOSCÚ, 4 ene (Reuters) - Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo ⁠de Seguridad ⁠de Rusia, afirmó el domingo que las acciones de Donald ⁠Trump ‌en ​Venezuela eran ilegales, pero coherentes, ya que ​el presidente estadounidense estaba defendiendo los ‌intereses de Estados ‌Unidos, según ​informó la agencia de noticias TASS.

"Hay que reconocer que, a pesar de la evidente ilegalidad del comportamiento de Trump, no se puede negar una cierta coherencia en ⁠sus acciones. Él y su equipo ​defienden los intereses nacionales de su país con bastante firmeza", dijo a TASS.

Medvédev afirmó que América Latina se considera el «patio trasero» de Estados Unidos y ⁠que Trump parece querer controlar los suministros de ​petróleo de Venezuela.

"La principal motivación del Tío Sam siempre ha sido sencilla: ‍los suministros de otros", dijo Medvédev, quien añadió que si se hubieran tomado tales medidas contra un país más fuerte, ​se habrían considerado un acto de guerra. (Reporte de Vladimir Soldatkin; edición de Guy Faulconbridge; editado ‍en español por Tomás Cobos)