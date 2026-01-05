Medvédev dice que las acciones de Trump en Venezuela son ilegales pero coherentes
MOSCÚ, 4 ene (Reuters) - Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó el domingo que las acciones de Donald Trump en Venezuela eran ilegales, pero coherentes, ya que el presidente estadounidense estaba defendiendo los intereses de Estados Unidos, según informó la agencia de noticias TASS.
"Hay que reconocer que, a pesar de la evidente ilegalidad del comportamiento de Trump, no se puede negar una cierta coherencia en sus acciones. Él y su equipo defienden los intereses nacionales de su país con bastante firmeza", dijo a TASS.
Medvédev afirmó que América Latina se considera el «patio trasero» de Estados Unidos y que Trump parece querer controlar los suministros de petróleo de Venezuela.
"La principal motivación del Tío Sam siempre ha sido sencilla: los suministros de otros", dijo Medvédev, quien añadió que si se hubieran tomado tales medidas contra un país más fuerte, se habrían considerado un acto de guerra. (Reporte de Vladimir Soldatkin; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Tomás Cobos)