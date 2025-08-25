Medvédev estalla tras la irrupción de un fotógrafo y queda eliminado del Abierto de EEUU

Por Simon Jennings

NUEVA YORK, 25 ago (Reuters) -

El Abierto de Estados Unidos entró en caos el domingo cuando un fotógrafo entró en la pista mientras Daniil Medvedev se enfrentaba al punto de partido, lo que provocó que el encuentro de primera ronda se detuviera y desencadenó una estrepitosa crisis del ruso.

Medvédev, excampeón, fue finalmente eliminado por el francés Benjamin Bonzi por 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6 y 6-4, quien amenazó con abandonar la pista en un momento dado y pidió la descalificación del ruso.

Con una ventaja de 6-3, 7-5 y 5-4, Bonzi se disponía a jugar su segundo servicio cuando el fotógrafo entró en la pista.

La interrupción llevó al juez de silla, Greg Allensworth, a devolver a Bonzi a su primer servicio, lo que provocó un sorprendente arrebato de Medvédev.

“¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué tiemblas?”, gritó el ruso mientras se dirigía hacia la silla.

“Quiere irse a casa, chicos, no le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora”.

Medvédev también gritó repetidamente: “¿Qué ha dicho Reilly Opelka?” al árbitro, en referencia a la petición del jugador estadounidense de que Allensworth fuera suspendido tras recibir una infracción del código en el Abierto de Dallas por enfrentarse a un espectador.

El partido se detuvo durante unos seis minutos mientras abucheos, silbidos y abucheos sonaban en el estadio Louis Armstrong, con los aficionados negándose a guardar silencio para que Bonzi pudiera sacar.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) informó de que el fotógrafo fue escoltado fuera de la pista por los servicios de seguridad del Abierto de EEUU y que sus credenciales habían sido revocadas. (Información de Simon Jennings en Nueva York; edición de Peter Rutherford; editado en español por Irene Martínez)