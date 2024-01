Derrotado en la final del Abierto de Australia por Jannik Sinner durante su cuarto partido de cinco sets del torneo el domingo, Daniil Medvedev, extenuado, prefirió bromear sobre "al menos" estar "en los libros de Historia" después de su recorrido.

PREGUNTA: Después de cuatro partidos de cinco sets en quince días ¿Cómo se siente físicamente?

RESPUESTA: "¡Al menos tengo un récord! Estoy en los libros de Historia por algo (risas) Mañana no haré nada, voy a tomar el avión, algo que no me gusta, y después del vuelo, estaré muerto durante una semana. Los partidos a cinco sets son muy duros para el organismo. Lo peor fue el día después del partido contra (Hubert) Hurkacz (en cuartos de final) y del partido contra (Alexander) Zverev (en semifinales). Ayer, en el entrenamiento, me pregunté '¿Cómo lo voy a hacer para jugar la final, para moverme?'. Mi fisioterapeuta ha hecho un gran trabajo para que estuviera listo para volver a la pista. Durante cada partido, después de dos sets, ha pasado lo mismo, mi energía baja porque he dormido mal con partidos tan largos. Es un poco mi culpa, debería ganar los partidos más fácilmente".

P: ¿Pensó en la final de 2022, cuando también perdió después de ganar por dos sets a cero contra Rafael Nadal?

R: "No pensé demasiado porque he intentado dejar eso en el pasado, creo que eso no ha tenido mucho peso. Ahora no es como si hubiera dejado de jugar cuando iba 2-0, como si me hubiera quedado en la línea de fondo de la pista a hacer solo 'lobs'. Realmente no he cometido graves errores. Él empezó a jugar mejor, a adaptar su táctica porque le propuse algo diferente al principio del partido siendo muy agresivo. Estaba un poco cansado pero durante los demás partidos mis adversarios no lo aprovecharon porque también estaban cansados. Jannik no se ha llegado a cansar, en el quinto set intentaba estar orgulloso de mí, pelear, correr... Me decía que si no sentía mis piernas mañana (lunes) no pasaba nada, iba a darlo todo hasta el último punto y es lo que he hecho. Con el cansancio, mis servicios eran menos buenos, la dinámica cambió e intenté invertirla porque así se juega en el tenis. Pero no lo logré y es por eso por lo que él ha ganado y tiene el trofeo".

P: ¿Cómo va a digerir esta quinta derrota en final de un torneo Grand Slam?

R: "Realmente es muy duro perder en la final. Hace incluso más daño que perder en semifinales o en cuartos. Hace dos años encajé realmente mal la derrota contra Rafa. No sé cómo me sentiré dentro de una semana, un mes, porque a veces la decepción llega después. Luego de la derrota contra Rafa, no sé si fue por eso, pero hice mi peor temporada. No sé qué va a pasar, pero voy a intentar seguir así durante el próximo Grand Slam para ganar. Hasta entonces habrá otros torneos y si los juego será para ganarlos".

