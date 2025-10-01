LA NACION

Medvédev se burla de Trump por la falta de submarinos cerca de Rusia

MOSCÚ, 1 oct (Reuters) -

El expresidente ruso Dmitri Medvédev se burló del presidente estadounidense, Donald Trump, diciendo que Estados Unidos no había enviado submarinos nucleares a las costas rusas como Trump había prometido.

Trump tachó el martes a Medvédev de "estúpido" y dijo que había trasladado un "submarino o dos" a las costas de Rusia. En agosto dijo que había ordenado el traslado de dos submarinos nucleares a las "regiones apropiadas" en respuesta a las amenazas de Medvédev.

"Nuevo episodio de la serie de suspense", dijo Medvédev en la red social X en inglés. "Trump volvió a sacar a colación los submarinos que supuestamente 'envió a las costas rusas' insistiendo en que están 'muy bien escondidos'".

"Como dice el refrán, es difícil encontrar un gato negro en una habitación oscura, especialmente si no está allí", dijo Medvédev. (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

