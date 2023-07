Medvedev se mete en segunda ronda de wimbledon tras batir a británico fery

LONDRES, 5 jul (Reuters) - El ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, se impuso el miércoles al británico Arthur Fery, número 391 del mundo, por 7-5, 6-4 y 6-3, para meterse en la segunda ronda de Wimbledon.

Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021 y ganador de cinco torneos este año, sólo ha alcanzado una vez la cuarta ronda en el césped del All England Club, aunque se perdió el torneo del año pasado debido a la prohibición impuesta a los tenistas rusos por la guerra en Ucrania.

Fery le sacó de sus casillas durante un rato con un saque y volea sostenidos, pero una interrupción por lluvia en el 5-5 del primer set cambió la dinámica y Medvedev se llevó rápidamente el parcial tras la reanudación.

Sin embargo, el ruso no estuvo todo lo cómodo que se esperaba tras la reanudación, ya que Fery le rompió el saque en los primeros compases del segundo set mientras Medvedev trataba de mantener la regularidad.

Sin embargo, el saque del jugador de 27 años siguió siendo un arma poderosa que le permitió evitar más sustos y, tras cerrar el segundo parcial por 6-4, logró quedarse con el set definitivo sin mayores sobresaltos.

"Estaba bastante nervioso, no pude jugar ayer, así que estoy muy contento de volver", dijo Medvedev en una entrevista en la pista.

"Gracias por la agradable bienvenida, especialmente contra Arthur, un británico. Fue increíble, porque no sabía el recibimiento que me iban a dar. No me quieren en todas partes por lo que soy, a veces me vuelvo loco en la pista, pero me va a encantar mi estancia aquí y espero prolongarla", agregó en referencia al público local. (Reporte de Mitch Phillips. Editado en español por Javier Leira)

Reuters