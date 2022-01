Medvedev sigue su camino en australia y se mete en cuarta ronda

(.)

MELBOURNE, 22 ene (Reuters) - El n√ļmero dos del mundo, Daniil Medvedev, dijo que se siente en su mejor momento tras la victoria por 6-4, 6-4, 6-2 el s√°bado sobre el holand√©s Botic van de Zandschulp, con la que el ruso lleg√≥ a la cuarta ronda del Abierto de Australia para mantener su b√ļsqueda de un segundo t√≠tulo consecutivo en un Grand Slam.

Medvedev, el jugador mejor clasificado que queda en el cuadro masculino debido a la ausencia del serbio Novak Djokovic, rompió cuatro veces el servicio de su oponente para ganar en menos de dos horas en el Margaret Court Arena.

"Creo que hoy fue el mejor partido porque, para ser honesto, el marcador no dice todo sobre el partido", dijo el ruso a periodistas. "Estoy feliz con mi nivel. Serví bien. No me rompieron el servicio y conecté algunos buenos tiros".

Contra Van de Zandschulp, el ruso salvó los tres puntos de quiebre que enfrentó. Si bien logró acertar dos tiros ganadores menos que los 28 de su oponente, Medvedev tuvo 13 errores no forzados menos.

El finalista de Melbourne Park en 2021 enfrentará al estadounidense Maxime Cressy, quien derrotó al local Christopher O'Connell, por un lugar en los cuartos de final.

En tanto, el local Alex de Minaur se impuso al espa√Īol Pablo And√ļjar por 6-4, 6-4 y 6-2 para pasar a la cuarta ronda del Abierto de Australia por primera vez en su carrera.

Ahora se medirá en octavos de final con el italiano Jannik Sinner, undécimo cabeza de serie, que venció al japonés Taro Daniel en cuatro sets.

También avanzaron de ronda el canadiense Félix Auger-Aliassime y el griego Stefanos Tsitsipas.

