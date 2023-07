Medvedev supera a Mannarino en dos días para pasar a 3ª ronda de Wimbledon

El ruso Daniil Medvedev, N.3 de la clasificación ATP, cerró este viernes su partido de segunda ronda de Wimbledon interrumpido la víspera por la noche y eliminó al francés Adrian Mannarino (35º) 6-3, 6-3, 7-6 (7/5).

En el momento de la interrupción el jueves, el ruso de 27 años ganaba 6-3, 6-3, 4-4. Sólo ha tenido que disputar cuatro juegos y un tie-break este viernes para sellar su boleto a tercera ronda, donde se enfrentará al húngaro Marton Fucsovics (67º).

"Realmente hice como si el partido continuase: me di una ducha pero no me lavé el pelo", comentó Medvedev para explicar cómo vivió la interrupción.

El Grand Slam sobre hierba es el que peor se le da a Medvedev, que cuenta con un octavos de final en 2021 como su mejor resultado en Wimbledon, antes de ser privado del torneo el año pasado debido a su nacionalidad y de la guerra de Ucrania.

Ganador del US Open 2021, fue finalista en Australia (2021 y 2022) y jugó los cuartos en Roland Garros (2021).

