Medvedev tilda de "propaganda tonta" la vinculación de un grupo afín a Ucrania con el sabotaje del Nord Stream

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dimitri Medvedev, ha calificado este jueves de "propaganda tonta estadounidense" la vinculación del sabotaje de los gasoductos Nord Stream a un grupo "proucraniano".

"Se trata de un tercer día de drama épico de Hollywood. Una secuela de una película. (...) El mundo, con la boca abierta, ve numerosos movimientos por parte de los medios occidentales sobre quién voló los gasoductos. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?", ha aseverado en una serie de declaraciones difundidas a través de su canal de Telegram.

Así, ha aclarado que las informaciones sobre la supuesta autoría de un grupo afín a Ucrania es "estúpida". Además, ha criticado la idea por considerar que "esta teoría desvincula a Kiev, Europa, Estados Unidos o todo ese mundo occidental que ha caído en una histeria rusofóbica".

En este sentido, ha aseverado que la teoría busca establecer la idea de que se trata de unos "héroes solitarios que luchan contra los malditos moscovitas". Según ha explicado, los detalles dados por Occidente buscan "diluir cualquier posible relación del caso con actores estatales". "Los buzos misteriosos son ciudadanos ucranianos o rusos. Al mismo tiempo, no tienen nada que ver con el Gobierno ucraniano ni con el mundo libre", ha ironizado.

"Ahora resulta que son lobos solitarios. Ciudadanos del mundo. Novatos, esquizofrénicos", ha dicho antes de plantear si realmente, en caso de realizar este tipo de acciones en esa zona, "no fueron detectados". "Nadie los vio. En el mar. Donde la OTAN tiene sus barcos y sistemas de rastreo internacionales", ha sostenido.

Este lunes, informaciones de la Inteligencia a las que han tenido acceso autoridades de Estados Unidos apuntan a un grupo afín a Ucrania como principal sospechoso del sabotaje perpetrado el año pasado en los gasoductos, si bien no consta que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, u otras autoridades estuviesen al tanto, según el diario 'The New York Times'.

Por su parte, una investigación conjunta de las cadenas de radiodifusión públicas alemanas ARD, SWR, el periódico 'Die Zeit' y la revista 'Kontraste', sostiene que el ataque habría sido lanzado desde un yate alquilado a una empresa con sede en Polonia y propiedad de dos ciudadanos ucranianos.

De acuerdo con esta versión, el comando --formado por el capitán de la embarcación, dos buzos, dos ayudantes de buceo y un médico-- zarpó desde la ciudad alemana de Rostock el 6 de septiembre de 2022. La nacionalidad de estos cinco hombres y una mujer no está clara, si bien se conoce que habrían utilizado pasaportes falsos para llevar acabo la operación de sabotaje.

Europa Press