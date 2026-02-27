Medvedev y Griekspoor se disputarán el título en el ATP 500 de Dubái

El ruso Daniil Medvedev (11° del ranking ATP) y el neerlandés Tallon Griekspoor (25°) se clasificaron este viernes a la final del torneo ATP 500 de Dubái

El primero en sellar su boleto fue Medvedev, exnúmero 1 mundial y campeón en la ciudad emiratí en 2023, que en la pista dura de este certamen ganó en su semifinal al canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo del ranking y primer cabeza de serie, por 6-4 y 6-2

A continuación, Griekspoor evitó una final 100% rusa al imponerse a Andrey Rublev (18°) por 7-5 y 7-6 (8/6)

La final del sábado será un reencuentro entre dos jugadores que ya se midieron el año pasado en Dubái, entonces en cuartos de final, con victoria de Griekspoor después de salvar cuatro bolas de partido en contra

De cara al encuentro por el título, el gran interrogante está ahora en saber cuál es el estado físico del neerlandés, que pareció estar lesionado en una de sus piernas durante el primer set, con problemas para moverse por la pista

Para Griekspoor, de 29 años, se trata de su sexta final en el circuito ATP y la primera desde que el pasado junio lograra en Mallorca (España, sobre césped) el tercer título de su carrera

La semana está siendo muy buena para él, después de haber eliminado a Alexander Bublik (10°) y Jakub Mensik (13°) en las rondas anteriores

Por su parte, Medvedev, de 30 años, no ha perdido hasta el momento ningún set en esta edición y el sábado aspira al 23° título de su carrera, después de haber ganado en enero el ATP 250 de Brisbane (Australia)

-- Torneo ATP 500 de Dubái

- Individuales - Semifinales

Daniil Medvedev (RUS/N.3) derrotó a Félix Auger-Aliassime (CAN/N.1) 6-4, 6-2

Tallon Griekspoor (NED) a Andrey Rublev (RUS/N.5) 7-5, 7-6 (8/6)