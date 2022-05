Medvedev y Tsitsipas a octavos sin temblar, Swiatek se queda sola en París

El ruso Daniil Medvedev (N.2) y el griego Stefanos Tsitsipas (N.4) se clasificaron para los octavos de final de Roland Garros en una jornada en la que la polaca Iga Swiatek (N.1) quedó como la única representante del Top 10 femenino que jugará en la segunda semana del torneo parisino.

Medvedev, cuartofinalista en Roland Garros en 2021, pasó por encima del joven serbio Miomir Kecmanovic (N.31) sin ceder un solo servicio.

"Es algo poco habitual en tierra... incluso para ¡Rafa!" Nadal, bromeó el ruso a pie de pista nada más ganar al llamado a ser el sucesor de Novak Djokovic por 6-2, 6-4 y 6-2.

El ruso, que hasta el año pasado había saldado sus primeras cuatro participaciones en París con otras tantas eliminaciones en primera ronda, admitió que aquellas derrotas le hicieron daño.

"Era duro ver que todo el mundo se preguntaba cómo era posible ser número dos mundial sin pasar la primera ronda aquí", dijo.

Llegado a París sin haber apenas competido en tierra, después de una operación de hernia hace dos meses que solo le permitió regresar hace diez días en Ginebra, donde perdió en primera ronda, el actual campeón del US Open y último finalista en el Abierto de Australia ha saldado sus tres partidos sin ceder un solo set.

Y ahora tendrá la ocasión de al menos igualar su resultado del año pasado si gana en octavos al veterano croata Marin Cilic.

- "Que el sol continúe" -

Y ya era hora para el finalista del año pasado, después de haber tenido que remontar dos sets en contra en su debut contra el italiano Lorenzo Musetti y tener que pelear durante más de cuatro horas contra un jugador checo procedente de la previa, Zdenek Kolar, para ganarle en cuatro sets en segunda ronda.

Este sábado, el sueco Mikael Ymer (N.95) no fue rival para el griego de 23 años, que venció por 6-2, 6-2 y 6-1 en apenas una hora y media.

"Está claro que fue diferente a mis dos primeros partidos. Las condiciones me convenían más, con más calor y más seco. Si pudiera desear algo para el resto del torneo, sería que el sol continuase", explicó el heleno.

El ruso Andrey Rublev (N.7), verdugo del chileno Cristian Garín, que batalló durante cuatro sets, se medirá en octavos al italiano Jannik Sinner (N.12).

A falta de lo que haga el noruego Casper Ruud (N.8), todos los integrantes del Top 10 del cuadro masculino (salvo el italiano Matteo Berrettini, ausente por lesión) están ya clasificados para los octavos de final, todo lo contrario que en categoría femenina, donde la polaca Iga Swiatek es la única superviviente.

La número 1 del mundo logró este sábado su 31ª victoria consecutiva, tras ganar 6-3 y 7-5 a la montenegrina Danka Kovinic (N.96).

No obstante, el encuentro para la polaca no fue un paseo militar como en las dos primeras rondas y pese a que sigue sin ceder un set en todo el torneo, Kovinic tuvo el mérito de ganarle ocho juegos, el doble de los que había perdido Swiatek en los dos primeros partidos.

"He cometido algunos errores, sobre todo en las bolas de 'break' (en contra). No estoy satisfecha por ello, pero estoy contenta por el resultado", dijo la polaca de 20 años, ganadora en París en 2020.

- Badosa se retira por lesión -

La gran favorita al título de Roland Garros jugará los octavos de final contra la china Qingwen Zheng (N.74), sorprendente octavofinalista que se vio favorecida por el abandono por lesión de su rival, la francesa Alizé Cornet (N.40), que vivió un momento desagradable cuando fue abucheada por una parte de los aficionados de la Philippe Chatrier.

"Lo que me alucina es que haya gente que se atreva a abuchearme en una pista cuando me retiro (por lesión). A veces el público francés me sorprende, y no siempre por un buen motivo", criticó la jugadora.

El tenis femenino español se quedó sin representantes después de que Paula Badosa (N.4) abandonase en el segundo set de su partido contra la montenegrina Veronika Kudermetova (N.29), cuando ya perdía por 6-3 y 2-1 y había reclamado la presencia de un fisioterapeuta un juego antes del final de la primera manga por problemas físicos en una pierna.

La otra Top 10 que quedaba en liza, la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.7), perdió contra la italiana Camila Giorgi por 4-6, 6-1 y 6-0.

Mcd/dr