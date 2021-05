Megabanda de k-pop bts renueva desafío de ganar un grammy con "butter"

Por Hyonhee Shin

SEÚL, 21 mayo (Reuters) - La megabanda surcoreana BTS dijo el viernes que busca ganar un premio Grammy con su nuevo sencillo "Butter", basándose en su éxito del año pasado cuando se convirtió en el primer grupo de pop coreano en obtener una nominación a los galardones.

En un año de gran avance en Estados Unidos en 2020, la banda de siete miembros estuvo nominada pero no ganó un premio. De todos modos, interpretó su tema "Dynamite" en la ceremonia.

"Por supuesto que nos gustaría ganar un Grammy. Eso sigue siendo válido y nuestro objetivo es trabajar para ello una vez más con 'Butter' y esperamos tener buenos resultados", dijo el compositor y rapero Suga en una conferencia de prensa en Seúl.

Agregó que "Butter", el segundo sencillo en inglés del grupo después de "Dynamite", es un tema veraniego funky.

BTS interpretará la nueva canción en los Billboard Music Awards 2021, previstos para el lunes, para los que obtuvo nominaciones en cuatro categorías, la mayor cantidad hasta ahora para las estrellas de K-pop, incluidas dúo/grupo y canción más vendida para "Dynamite".

El vocalista Jimin dijo que lamenta que BTS no pudiera reunirse con sus seguidores para el octavo aniversario del debut del grupo el mes próximo, que se celebrará virtualmente debido a la pandemia de COVID-19.

"Me he sentido algo aislado por no poder ver a los fans debido a la situación actual, pero seguimos pensando mucho en cómo mostrar nuestros diferentes aspectos y satisfacerlos", dijo.

El líder y rapero RM dijo: "Para nosotros, lo más importante es qué función puede cumplir BTS, por qué existimos y qué valores debemos perseguir en esta nueva era normal y para la industria".

(Reporte de Hyonhee Shin; editado en español por Lucila Sigal)

Reuters