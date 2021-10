megabanda del k-pop bts abandona a sony por universal

(Cambia fuente y agrega contexto)

22 oct (Reuters) - El grupo surcoreano BTS ha firmado un nuevo acuerdo de distribución y comercialización con Universal Music Group, el mayor sello discográfico del mundo, dejando de lado a Columbia Records de Sony Music, dijo el viernes el representante de la banda musical.

Bighit Music de Hybe Co Ltd, que gestiona a BTS, no reveló los términos financieros del acuerdo, pero dijo que Universal y su sello discográfico estadounidense Interscope distribuirían y comercializarían la música de BTS en Estados Unidos y otras regiones.

El acuerdo amplía la actual asociación de la compañía de entretenimiento con Universal, en su intento de impulsar la popularidad de la música K-pop en todo el mundo.

BTS, que saltó a la fama mundial tras el lanzamiento de sus canciones en inglés, como "Butter" y "Permission to Dance", es el primer grupo de K-pop en recibir una nominación a los premios Grammy.

La banda de siete miembros ha cosechado millones de seguidores en todo el mundo desde su debut en 2013, logrando colaboraciones con grandes nombres como Coldplay, Steve Aoki y Halsey.

El mes pasado, BTS actuó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para promover los objetivos mundiales de lucha contra la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático.

Universal, cuyo catálogo incluye a Justin Bieber y The Beatles, fue escindida por la francesa Vivendi en septiembre.

Sony Music y Universal Music Group no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters. (Reporte de Nivedita Balu en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)