Megaestrellas de K-pop BTS realizarán gira mundial a partir de abril

La banda de K-pop BTS lanzará en abril su gira mundial de regreso a los escenarios, que incluirá varias ciudades latinoamericanas, anunció el miércoles el sello discográfico del conjunto surcoreano.

La banda de megaestrellas estuvo en pausa desde 2022 cuando sus miembros realizaron el servicio militar, obligatorio para hombres menores de 30 años.

Los siete integrantes fueron dados de alta el año pasado y el grupo anunció entonces su regreso en 2026.

La gira mundial incluirá 34 ciudades con 79 presentaciones, la gira individual más grande de un grupo de k-pop por cantidad de conciertos.

Su primera gira mundial en cuatro años iniciará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, con otros dos conciertos en el país natal de la banda antes de trasladarse a Japón, indicó el sello.

Según la página web del sello BigHit Music, la banda actuará en Estados Unidos, estará en mayo en Ciudad de México para tres conciertos y en junio se presentará dos veces en Madrid.

En octubre dará recitales en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, antes de regresar a Asia.

La gira concluirá en marzo de 2027 en Manila, Filipinas.

La agencia HYBE, que representa a la banda, anunció el 1 de enero que lanzarían un disco nuevo el 20 de marzo, antes de la gira.

Será la primera grabación de BTS desde la antología "Proof", el disco más vendido en 2022 en Corea del Sur.

Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (US$ 3.700 millones) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2% del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.

Pero BTS se expandió hasta convertirse en un fenómeno global y ostenta el récord de grupo más reproducido en Spotify, al tiempo que se convirtió en la primera banda de k-pop en encabezar las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.