Megaoperación antilavado en Brasil que implica al crimen organizado y el sector financiero
La policía brasileña lanzó el jueves una megaoperación policial contra un vasto esquema de lavado de dinero en el que están implicados el crimen organizado y el sector financiero, informaron las autoridades.
El objetivo de la operación es desmantelar una gigantesca red de fraude y lavado de dinero en el sector de los combustibles, que utilizaba a fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según un comunicado de Hacienda.
El grupo habría movido 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 (US$9600 millones). Según Hacienda, se trata de la "mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país en términos de cooperación y amplitud".
