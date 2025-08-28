LA NACION

Megaoperación antilavado en Brasil que implica al crimen organizado y el sector financiero

La policía brasileña lanzó el jueves una megaoperación policial contra un vasto esquema de...

Megaoperación antilavado en Brasil que implica al crimen organizado y el sector financiero
Megaoperación antilavado en Brasil que implica al crimen organizado y el sector financiero

La policía brasileña lanzó el jueves una megaoperación policial contra un vasto esquema de lavado de dinero en el que están implicados el crimen organizado y el sector financiero, informaron las autoridades.

El objetivo de la operación es desmantelar una gigantesca red de fraude y lavado de dinero en el sector de los combustibles, que utilizaba a fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según un comunicado de Hacienda.

El grupo habría movido 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 (US$9600 millones). Según Hacienda, se trata de la "mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país en términos de cooperación y amplitud".

