Meghan Markle retomó el contacto con su padre, hospitalizado en Filipinas

Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, escribió a su padre Thomas Markle quien, según informaciones de prensa, se encuentra hospitalizado en Filipinas tras sufrir una amputación de la pierna izquierda, informó el miércoles su portavoz.

La duquesa de Sussex cortó los lazos con su padre antes de su boda en 2018 con el hijo menor del rey Carlos III. Thomas Markle había posado anteriormente para fotos de paparazzi a cambio de dinero, lo que disgustó a la pareja.

Consultado por AFP, un portavoz de Meghan, que ahora vive en California con Enrique y sus dos hijos, confirmó esta toma de contacto.

"Gracias al apoyo de contactos fiables y dignos de confianza, su correspondencia está ahora en sus manos, a salvo", indicó el vocero.

Este último afirmó que había sido "extremadamente difícil para la duquesa ponerse en contacto con su padre en privado, a pesar de sus esfuerzos en los últimos días", debido a la presencia de una periodista que seguía a Thomas Markle.

El Daily Mail reveló la hospitalización de Markle, de 81 años, y publicó en su edición dominical una entrevista con él en la que afirma querer "reconciliarse" con su hija.

"Nunca he dejado de quererla. No quiero morir sin haber vuelto a conectar con Meghan. Quiero conocer a mis nietos. También estaría bien conocer a su marido", declaró según el tabloide británico.

Según la prensa británica, Thomas Markle, que hasta ahora vivía en México, reside ahora en Filipinas. Nunca ha conocido a sus nietos Archie, de seis años, y Lilibet, de cuatro.

Enrique y Meghan, que es de nacionalidad estadounidense, abandonaron el Reino Unido en 2020 tras romper sus lazos con la familia real.

En su explosiva entrevista con la estadounidense Oprah Winfrey, Meghan había vuelto a hablar de su conflictiva relación con su padre y dijo que había vivido la sesión de fotos como una "traición".

En 2021, Meghan Markle ganó una demanda en el Reino Unido contra la editorial del Daily Mail, Associated Newspapers, a la que perseguía por violación de la privacidad tras la publicación de una carta dirigida a su padre.

