Meghan recibirá 1 libra por violación a su privacidad

ARCHIVO - Meghan Markle y el príncipe Enrique posan tras visitar el observatorio del One World Trade en Nueva York, el 23 de septiembre de 2021. La duquesa de Sussex recibirá el pago simbólico de 1 libra esterlina por violaciones a su privacidad además de una cifra no revelada por violaciones a sus derechos de autor tras un acuerdo que termina su larga demanda contra el diario británico Mail on Sunday por la publicación de una carta que envió a su padre. Los detalles fueron reportados el 5 de enero de 2022, 10 días después de que Associated Newspapers Ltd., editorial de Mail on Sunday, decidiera no emprender más apelaciones y publicara un comunicado en el que reconoció que la duquesa nacida en Estados Unidos, conocida como Meghan Markle, había ganado su demanda. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)