Mejor que Trump, en lugar de hablar de armas, hable de combatir el hambre, Lula

"Ustedes consideran normal que el presidente Trump pase todo el día diciendo 'tengo el mayor navío del mundo, tengo el mayor ejército del mundo'? ¿Por qué no dice 'yo tengo la mayor capacidad de producción de alimentos del mundo, el mejor sistema de distribución de alimentos'? Eso haría bien a nuestros oídos", planteó el mandatario sudamericano.

Lo afirmó durante la apertura de la 39.ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe que se realiza en Brasilia.

Elogió el papel de la FAO en su política global de combate al hambre, al tiempo que lamentó el papel desempeñado por la ONU para impedir guerras, durante su intervención, en la que no hizo ninguna mención explícita al conflicto en el golfo Pérsico, iniciado el sábado pasado.

Y sugirió que los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad se reúnan para poner fin, o frenar, las guerras, citando el conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Quiero apelar a los presidentes (...) Son cinco (...)

Francia, Inglaterra, Rusia, China y Estados Unidos. (Sería mejor) si esos señores se preocuparan con la cuestión del hambre en vez de discutir, como se está discutiendo en Europa, el refuerzo del armamento; todo el mundo quiere más armas, más bombas atómicas, todo el mundo quiere más drones, más aviones caza".

Participaron de la ceremonia diversos ministros, entre ellos el titular de Exteriores, Mauro Vieira, y el secretario general de la FAO, Qu Dongyu.

En sus intervenciones, tanto Lula como Vieira, citaron el compromiso asumido por Brasil de no desarrollar armas atómicas y garantizar que América Latina sea un territorio de paz. (ANSA).