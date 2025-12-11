Mejor tarde que nunca: el presidente de Panamá le da a Machado el vestido que le trajo para la ceremonia del Nobel de la Paz

La nobel de la paz venezolana María Corina Machado recuperó para una próxima ocasión el vestido que iba a usar en la ceremonia de entrega del galardón el miércoles y que le había traído a Oslo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

"A la orden, con todo lo que necesite, apoyo, consejo, amigo", dijo Mulino a la líder opositora venezolana tras estrecharse en un fuerte abrazo en el vestíbulo del Grand Hotel, en el centro de Oslo.

La primera dama panameña, Maricel Cohen de Mulino, se acercó a darle un regalo.

"Bueno, sus vestimentas que no se puso, que se las acabamos de entregar", contó a la AFP el presidente Mulino, al confirmar que viajaron de Panamá a Noruega con el vestido para la ceremonia de recepción del Nobel de la Paz, que Machado finalmente no pudo usar porque no llegó a tiempo.

"No lo pudo usar ahora pero lo puede usar para una mejor ocasión", soltó la esposa del mandatario panameño, que aseguró desear verla con el traje "muy pronto en Venezuela".

Machado, muy apurada para ofrecer un discurso en el Parlamento noruego el jueves a primera hora, pidió al equipo de la organización Nobel que esperaran unos minutos porque no quería dejar de agradecer a la pareja panameña "todo el apoyo" que le han dado, dijo.

"Espero volver pronto y que nos veamos en Panamá y en Venezuela", le dijo Machado a Mulino cuando se estrechaban en un fuerte abrazo.

Preguntada por la AFP, María Corina Machado, de 58 años, se negó a adelantar detalle alguno sobre su periplo para llegar a la capital noruega. "Después les cuento todo", se limitó a responder visiblemente extenuada.

Según contó, solo pudo dormir 40 minutos tras llegar a Oslo, al cabo de un viaje "largo, largo, largo".

Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela desde agosto de 2024, había hecho su última aparición pública hace 11 meses en una manifestación en Caracas y reapareció la madrugada del jueves rodeada de su madre, sus tres hermanas y tres hijos a quienes no había visto en más de un año.

Como no llegó a la ceremonia, fue su hija Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre el miércoles.

En sus primeras declaraciones desde su llegada a la capital noruega, Machado confirmó su intención de regresar a Venezuela.

pb/jvb