Mejora de condiciones del mercado argentino es oportunidad para que el país acelere acumulación de reservas: FMI

BUENOS AIRES, 13 nov (Reuters) - La reciente mejora en las condiciones del mercado financiero de Argentina es una oportunidad para que el país austral acelere la acumulación de reservas de divisas, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La reciente mejora de las condiciones del mercado sí presenta una ventana de oportunidad para que las autoridades fortalezcan las políticas macroeconómicas, consoliden la estabilidad y aceleren la acumulación de reservas", dijo la portavoz del organismo, Julie Kozack, en una rueda de prensa.

Argentina, el mayor deudor del organismo con sede en Washington, debe tener un marco monetario y cambiario consistente, agregó.

El apoyo que le dio el gobierno del presidente Donald Trump a su par argentino, Javier Milei, contribuyó a estabilizar los mercados y complementa el acuerdo que mantiene el país con el FMI por US$20.000 millones.

(Reporte de Rodrigo Campos en Nueva York, Traducido por Eliana Raszewski, Editado por Walter Bianchi)