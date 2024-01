AHLEN (Alemania)--(BUSINESS WIRE)--ene. 18, 2024--

LR Health & Beauty se complace en anunciar el lanzamiento de su sitio web corporativo completamente rediseñado. Con este avance, la empresa presenta su contenido de una forma más actual, clara y estructurada que beneficiará a los representantes de los medios de comunicación, al público y, sobre todo, a los socios comerciales de LR. El sitio web corporativo de LR no solo sirve como tarjeta de visita internacional, sino también como punto central de contacto para todos los países en los que opera la empresa. Además, ahora se ajusta mejor a las necesidades y expectativas de la comunidad global.

Una de las características destacadas del nuevo diseño es la aplicación del enfoque de prioridad móvil. De este modo, se puede acceder sin restricciones a toda la información del sitio web a través de tablets y smartphones. El sitio web se adapta a la perfección a cualquier formato, lo cual garantiza una experiencia de usuario optimizada en todos los dispositivos.

La página de inicio está dividida en dos secciones: «Modelo de negocio» y «Empresa», con un enlace a la tienda online de LR y a la página de socios comerciales de LR. Esta última sigue actuando como tarjeta de visita digital para los interesados. En la sección «Empresa», los interesados encontrarán información dividida en las siguientes categorías: «Acerca de nosotros», «Expertos en aloe vera», «LR en todo el mundo», «LR Global Kids Fund», «Cumplimiento», «Sostenibilidad», «Relaciones con inversores» y «Empleo». Las personas que inician su carrera profesional o que buscan empleo pueden acceder directamente a la página de RR. HH. a través de la categoría de Empleo, en la que se incluye una relación de las ofertas para iniciarse en este ámbito laboral, de los puestos vacantes y de las prestaciones para los empleados, de acuerdo con el principio rector de la empresa: «Más calidad para tu vida».

«Nuestro objetivo era crear una plataforma que no solo fuera atractiva en el plano visual, sino que también ofreciera la mejor orientación posible y una experiencia de usuario excepcional, es decir, un acceso fácil a la información. La nueva estructura del sitio web corporativo nos ayuda a comunicar temas de actualidad de forma aún más clara, por ejemplo, a través del carrusel de la portada», ha afirmado Nele Hütte, directora de Comercio Electrónico y Soluciones Digitales.

El nuevo sitio web se ha creado con el apoyo activo de empleados y de dos agencias especializadas. La agencia neteleven ha sido la responsable de la implantación del sistema de gestión de contenido. La agencia Valantic se ha encargado del entorno del sistema. El concepto del nuevo sitio web, el diseño de UX y la maquetación del sitio los ha desarrollado principalmente LR de forma interna.

Visite nuestro nuevo sitio web ( www.LRworld.com ) y descubra la gran cantidad de información sobre LR, ahora accesible de forma aún más intuitiva.

