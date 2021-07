Mejora tus posibilidades con las nuevas habilidades de Stardust en la última actualización de Mabinogi

Los ángeles--(business wire)--jul. 16, 2021--

El desarrollador de videojuegos líder Nexon ha anunciado la nueva actualización de Stardust para Mabinogi, su MMORPG de fantasía gratuito. A partir de hoy, los milletianos conocerán al nuevo personaje no jugable (PNJ) Melwyn, que dará a los jugadores los objetos necesarios para desbloquear las habilidades místicas de Stardust. Los jugadores también podrán participar en las complicadas misiones Shadow, así como en los nuevos niveles intermedios de mazmorras.

En la última actualización de la saga Stardust, los milletianos serán recibidos en la Real Sociedad Astronómica por Melwyn, que les ofrecerá una serie de misiones. Al completar estas misiones, Melwyn dará a los jugadores objetos que podrán utilizar para desbloquear cinco nuevas habilidades de Stardust y sus efectos complementarios.

La nueva actualización incluirá nuevos y emocionantes contenidos de mazmorras: las misiones Shadow de TailTeann incluyen “Let Them Fight” y “All-Out War” y las misiones Shadow de Tara permiten a los jugadores participar en “Sniper War” o el “Shadow Realm Champion”. Los milletianos que completen con éxito estas cuatro nuevas misiones tendrán la oportunidad de recibir dos espectaculares pergaminos mágicos al abrir el cofre del tesoro final tras completar cada mazmorra.

Además, se introducirán nuevas mazmorras intermedias a las que sólo se podrá acceder con un pase especial, que da acceso a las mazmorras intermedias de Math, Rabbie y Barri. Para comprar el pase, dirígete a la tienda del investigador, cerca de la roca Poulnabrone en Dunbarton. Cada mazmorra recompensa a los jugadores con más pergaminos de hechizos una vez que se ha completado con éxito esa mazmorra.

Lanzado en 2008, Mabinogi es un mundo MMORPG inmersivo gratuito donde esperan aventuras místicas. Cree héroes inspirados en el anime con miles de opciones de personalización, como peinados, rasgos faciales y ropa. Seleccione entre una docena de talentos, que van desde pistoleros profesionales y arqueros hasta músicos, sastres y cocineros. Los jugadores pueden disfrutar del juego a su manera, emprendiendo el camino peligroso de un aventurero o construyendo un negocio de éxito con sus capacidades comerciales únicas.

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

