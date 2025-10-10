Melania Trump dice que niños atrapados en guerra de Ucrania fueron devueltos tras conversación con Putin

Por Jeff Mason

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo que había asegurado una línea de comunicación abierta con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la repatriación de los niños atrapados en la guerra de Ucrania, y que algunos han sido devueltos a sus familias y otros se reunirán pronto.

"Este sigue siendo un esfuerzo en curso", dijo a periodistas en la Casa Blanca el viernes. Dijo que Putin había respondido a su carta a principios de año y que seguían en contacto.

"El presidente Putin y yo hemos mantenido un canal de comunicación abierto sobre el bienestar de estos niños", dijo. "Durante los últimos meses, ambas partes han participado en varias reuniones y llamadas a través de canales indirectos".

La primera dama dijo que su representante estaba trabajando directamente con el equipo de Putin para garantizar la reunificación segura de los niños con sus familias entre Rusia y Ucrania.

Ocho niños habían sido devueltos a sus familias en las últimas 24 horas, dijo.

El presidente Trump ha expresado su frustración en las últimas semanas por no haber puesto fin a la guerra en Ucrania, algo que había prometido como candidato hacer en un día.