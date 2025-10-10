Melania Trump: niños atrapados en guerra de Ucrania fueron devueltos tras conversación Putin

Por Jeff Mason

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo el viernes que había asegurado una línea de comunicación abierta con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la repatriación de los niños atrapados en la guerra de Ucrania, y que algunos han sido devueltos a sus familias y otros se reunirán pronto.

"Este sigue siendo un esfuerzo en curso", dijo a periodistas en la Casa Blanca, señalando que Putin había respondido a su carta a principios de año y que seguían en contacto.

"El presidente Putin y yo hemos mantenido un canal de comunicación abierto sobre el bienestar de estos niños", dijo. "Durante los últimos meses, ambas partes han participado en varias reuniones y llamadas a través de canales indirectos".

La comunicación entre el presidente ruso y la primera dama estadounidense es inusual y refleja un pequeño punto brillante en lo que, por lo demás, han sido intentos en gran medida inútiles de Washington para poner fin a la guerra que Rusia inició con su invasión de Ucrania en 2022.

El presidente Donald Trump, que lleva tiempo presumiendo de una sólida relación con Putin y le invitó a una cumbre en Alaska en agosto, ha expresado su frustración con el líder ruso en las últimas semanas por no poner fin a la guerra.

Trump, que había prometido como candidato que la guerra terminaría en su primer día de mandato, entregó una carta de su esposa a Putin en la reunión de Alaska.

Ucrania ha calificado los secuestros de decenas de miles de sus niños a Rusia o a territorios ocupados por Rusia sin el consentimiento de sus familiares o tutores como un crimen de guerra que se ajusta a la definición de genocidio del tratado de la ONU.

Moscú ha dicho que ha estado protegiendo a niños vulnerables de una zona de guerra.

La primera dama dijo el viernes que su representante estaba trabajando directamente con el equipo de Putin para garantizar la reunificación segura de los niños con sus familias entre Rusia y Ucrania. Ocho niños habían sido devueltos a sus familias en las últimas 24 horas, destacó.

"Rusia sigue cooperando con Estados Unidos en diversos ámbitos, incluido el humanitario. Apreciamos el liderazgo humanitario de Melania Trump", dijo el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev, que participó en las conversaciones. (Reportaje de Jeff Mason y Susan Heavey; Editado en español por Juana Casas y Alejandra Ceballos)