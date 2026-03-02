Melania Trump preside reunión de Consejo de Seguridad de la ONU sobre niños en situaciones de conflicto

Por David Brunnstrom

2 mar (Reuters) - La primera dama Melania Trump presidió el lunes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los niños y la educación en los conflictos, dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán que provocaron una advertencia de la entidad sobre la seguridad de los menores

Fue la primera vez que la esposa de un líder mundial en ejercicio preside una reunión del Consejo de Seguridad, el órgano de la ONU encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, compuesto por 15 miembros. El plan se anunció la semana pasada, antes del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel

La reunión se dio después de que Estados Unidos asumiera la presidencia rotatoria mensual del Consejo y fue otra muestra de cómo Trump ha personalizado la política exterior estadounidense al involucrar a amigos y familiares en cuestiones importantes

La oficina de Melania Trump afirmó que su objetivo era hacer hincapié en la educación como forma de promover la tolerancia y la paz mundial en la reunión, titulada "Los niños, la tecnología y la educación en los conflictos"

En una declaración ante el Consejo, afirmó: "Estados Unidos está con todos los niños del mundo. Espero que pronto alcancen la paz"

Irán ha culpado a Israel y a Estados Unidos de un ataque contra una escuela primaria para niñas en la sureña ciudad de Minab el sábado, que según su enviado ante la ONU, Amir Saeid Iravani, causó la muerte de 165 alumnas. Reuters no pudo confirmar de forma independiente estas informaciones

Iravani afirmó que era "profundamente vergonzoso e hipócrita" que Estados Unidos convocara una reunión sobre la protección de los niños en los conflictos armados "mientras, al mismo tiempo, lanza ataques con misiles contra ciudades iraníes, bombardeaba escuelas y mataba a niños"

La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, emitió un comunicado el sábado en el que se hacía eco de las informaciones iraníes y afirmaba que la escalada militar en Oriente Medio "supone un momento peligroso para millones de niños de la región"

El secretario de Estado Marco Rubio dijo el lunes a periodistas que "Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela"

El embajador de Israel ante la ONU dijo que había visto diferentes informes, entre ellos uno que indicaba que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní había atacado la escuela, pero que Israel lamentaba la pérdida de vidas de cualquier civil

Sin mencionar específicamente las acusaciones iraníes, el embajador de China ante la ONU, Fu Cong, dijo en la reunión que los ataques contra escuelas eran una de las graves violaciones contra los niños identificadas por las Naciones Unidas y que la comunidad internacional debía responder a tales incidentes con investigaciones rigurosas y esfuerzos de rendición de cuentas

La primera dama se ha mantenido alejada de la atención pública durante gran parte de la presidencia de Donald Trump, pero en el pasado ha sido una defensora de las causas infantiles, entre otras cosas escribiendo una carta al presidente Vladimir Putin en 2025 en la que pedía la devolución de los niños ucranianos llevados a Rusia durante la guerra. (Reporte de David Brunnstrom en Washington, reporte adicional de Michelle Nichols en New York y Kanishka Singh en Washington. Editado en español por Javier Leira)