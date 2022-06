Mélenchon destaca la "derrota total" de Macron en la segunda vuelta de las legislativas francesas

El líder de la coalición de izquierdas Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), Jean-Luc Mélenchon, ha afirmado que los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas celebradas este domingo suponen una "derrota total" de los partidos que apoyan al presidente francés, Emmanuel Macron.

"Es una situación totalmente inesperada, absolutamente inaudita. La derrota del partido presidencial es total, y no surge ninguna mayoría. Hemos logrado el objetivo político que nos habíamos propuesto: derribar a quien con tanta soberbia había torcido el brazo de todo el país al ser elegido sin saber qué hacer", ha declarado Mélenchon en su primera intervención tras el cierre de urnas.

Mélenchon también se ha referido a la posibilidad de alianzas postelectorales en referencia a las especulaciones sobre un posible acuerdo entre ¡Juntos!, la coalición de Macron, y Los Republicanos, la derecha tradicional francesa. "No está surgiendo ninguna mayoría", ha remachado.

En cualquier caso, Mélenchon se ha lamentado de la alta abstención, superior al 54 por ciento. "Francia se ha expresado y, hay que decirlo, de manera insuficiente. El nivel de abstención sigue siendo demasiado alto, lo que significa que una gran parte de Francia no sabe a dónde acudir, tanto que los tres bloques están en niveles similares", ha analizado.

"Es el fracaso de la 'macronía', el fracaso moral de quienes dieron lecciones a todos", ha afirmado. Además, ha reprochado que en hasta 52 contiendas de segunda vuelta Macron no optó por el frente republicano y no apoyó al candidato de Nupes frente a la extrema derecha. "Quienes daban lecciones desde la 'macronía' no han podido dar una instrucción clara en 52 casos, lo que ahora los descalifica para dar lecciones a nadie", ha argumentado.