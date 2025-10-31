Meliá abre el hotel Palma Avenidas, el octavo establecimiento en la capital balear

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Meliá Hotels International ha celebrado este viernes la apertura del hotel Palma Avenidas, su octavo establecimiento en la capital balear, según un comunicado. Situado en Plaza España, el activo dispone de 68 habitaciones, además de capacidad para celebrar eventos y reuniones de hasta 80 personas.

La compañía ha anunciado también una próxima reforma para adaptar el hotel a los estándares de INNSiDE by Meliá. Tal y como explica la hotelera, la incorporación del hotel Palma Avenidas responde a su visión de contribuir al turismo urbano de calidad en un destino internacional de "primer orden", como es Palma, con una propuesta hotelera que "no solo ofrece alojamiento excepcional, sino experiencias que conectan al viajero con la cultura local y el ritmo de la ciudad".

En palabras del presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, "para nuestra compañía, crecer en Palma es mucho más que abrir un hotel: es celebrar nuestros orígenes mallorquines con orgullo y apostar por un turismo de calidad que inspire a descubrir la ciudad de forma responsable y conectada con su cultura".