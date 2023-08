Meliá Hotels International ha anunciado la próxima apertura de su decimocuarto hotel en México, un nuevo establecimiento de lujo bajo la marca ME by Meliá en la ciudad de San Miguel de Allende.

En la actualidad, la compañía opera siete hoteles y cuenta con otros siete en fase de desarrollo que abrirán entre este año y 2025. El nuevo ME, que se encuentra actualmente en construcción, tiene prevista su apertura en el año 2025 y contará con 140 habitaciones, así como restaurante, spa, gimnasio y terraza, entre otros servicios.

Además, este será el cuarto hotel de la marca Me by Meliá en México junto al reconocido hotel ME Cabo y los futuros ME Guadalajara y ME Sayulita.

La ciudad de San Miguel de Allende está ubicada en el estado de Guanajuato y ha sido varias veces elegida como la "Mejor Ciudad del Mundo" en los premios Travel + Leisure. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, durante los últimos tres años el turismo en la ciudad ha experimentado un crecimiento sostenido, atrayendo a viajeros nacionales e internacionales que buscan sumergirse en las tradiciones de México.