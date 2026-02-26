Meliá aumenta su beneficio en un 24% por el aumento de las tarifas por habitación

MADRID, 25 feb (Reuters) - La mayor cadena hotelera española, Meliá, anunció el miércoles un aumento del 24% en ‌sus beneficios anuales gracias ‌al ⁠incremento de los precios en sus complejos turísticos de lujo. Los beneficios netos anuales de Meliá, que ascendieron a 200,2 millones de euros (236 ​millones de ⁠dólares), ⁠superaron las expectativas de los analistas, que según las previsiones de LSEG eran ​de 151,23 millones de euros.

Los ingresos por habitación aumentaron un 5,4% ‌el año pasado, frente al crecimiento del 11% ​registrado en 2024, pero el aumento ​de las tarifas por habitación tuvo un mayor impacto en los ingresos de la empresa que la ocupación, según Meliá . Meliá, que se ha centrado en la apertura de hoteles de lujo, espera que las tarifas de sus complejos turísticos españoles aumenten ​alrededor de un 5% este año, en línea con los ingresos, según dijo el mes pasado el ⁠consejero delegado, Gabriel Escarrer.

Se espera que España, el principal mercado de la empresa, contribuya a compensar ‌la debilidad de las ventas en el Caribe, ya que el segundo país más visitado del mundo, por detrás de Francia, está en camino de recibir cerca de 100 millones de visitantes en 2026.

Meliá dijo que las reservas han aumentado un 11% con respecto al año pasado, a pesar de que el ‌operador aeroportuario español Aena dijo el miércoles que espera que el número de pasajeros que ⁠transitan por sus aeropuertos en España crezca a un ritmo más ‌lento que el año pasado. Los hoteles de Meliá en ⁠Cuba y México podrían verse afectados por las crisis ⁠económicas y políticas de esos países, según dijo la empresa en un comunicado.

Meliá, la mayor cadena hotelera de Cuba, cerró tres de sus 30 hoteles en el país para centrarse en propiedades mejor equipadas.

En México, las operaciones no ‌se han visto afectadas por la violencia ​que estalló horas después del asesinato del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, según la empresa, que añadió que las perspectivas para 2026 podrían verse afectadas en el corto plazo.

(1 dólar = 0,8482 euros) (Información de ‌Corina Pons; edición de David Goodman; edición en español de Paula Villalba)