Meliá deja de operar el icónico hotel ME Reina Victoria de Madrid después de dos décadas

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

Meliá Hotels International ha anunciado que ha dejado de operar el icónico hotel ME Reina Victoria de Madrid a partir de este mes de agosto, después de dos décadas como miembro de la marca ME by Meliá, iniciada en 2004, según un comunicado. Desde la hotelera ha recordado que este establecimiento, ubicado en la Plaza de Santa Ana, fue el primero de la marca en España, erigiéndose como "uno de los grandes catalizadores del lujo contemporáneo en la capital".

"El histórico y popularmente conocido como "hotel de los toreros" se transformó, gracias a una ambiciosa y visionaria reforma, en un auténtico emblema de vanguardia, donde viajeros de todo el mundo y madrileños compartían experiencias únicas, además de haber alojado a numerosas celebridades de la cultura y la moda", ha resaltado.

El emblemático activo pertenece a la cartera Equity Inmuebles, adquirida por fondo Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) por 600 millones de euros en 2023, y hasta ahora gestionado por Meliá.

Así, este anuncio supone el adiós de la marca ME by Meliá en Madrid, aunque la propia compañía ha asegurado que ya trabaja en su regreso, con el objetivo de establecerse próximamente en una ubicación de "referencia" que "esté a la altura del legado y la personalidad de la marca".

Mientras tanto, la compañía prepara la apertura de Zel Madrid, el primer hotel urbano de la joven marca creada junto al ex tenista Rafael Nadal, que abrirá sus puertas en la Gran Vía madrileña en 2026.

Por su parte, ME by Meliá ha evolucionado desde su implantación en Madrid hasta convertirse en una firma internacional con presencia en destinos como Londres, Dubai, Ibiza, Milán o Barcelona. Actualmente, cuenta con 10 hoteles abiertos y continúa su expansión con aperturas recientes como ME Malta y ME Lisbon, además de la reforma de ME Marbella, estrenada este verano.

En los próximos años, la marca prevé sumar seis nuevos hoteles en países como España, México, China y Albania.

VENTA DEL MOBILIARIO DEL HOTEL

Fruto de este anuncio, la compañía ECO-ONE ha organizado una venta abierta al público de todo el mobiliario del hotel para el fin de semana del 5 al 7 de septiembre. En concreto, la cita se celebrará en la planta calle del propio hotel, en Plaza Santa Ana 14, con acceso libre y precios muy reducidos.

Los muebles, que abarcan desde camas con somier hasta sillones tipo Barcelona y 'chaise longue', estarán dispuestos en ambientes que recrean habitaciones completas, para que las personas visitantes puedan visualizar cómo quedarían en sus hogares.

Por su parte, los artículos pequeños se podrán llevar al momento, mientras que los de mayor tamaño contarán con servicio de recogida los días 9 y 10 de septiembre, o bien con envío a domicilio dentro de Madrid.