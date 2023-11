28/11/2023 Meliá lanza un programa para medir, reducir y compensar la huella de carbono en los eventos. La hotelera Meliá ha presentado 'Road to Net Zero Events', un programa para medir, reducir y compensar la huella de carbono de los grandes eventos celebrados en sus hoteles. Esta nueva iniciativa se ha presentado en el marco de la feria IBTM en Barcelona que congrega este semana a la industria de turismo de negocios en la ciudad condal En una primera fase, 'Road to Net Zero Events' está disponible para eventos de gran tamaño en una docena de hoteles de la compañía en Europa y Caribe, como Meliá Madrid Princesa, Meliá Valencia, Meliá Palma Bay, Meliá Milán, Meliá Paris La Defense, Meliá Frankfurt o Paradisus Palma Real (República Dominicana), además de Meliá Barcelona Sarriá y Meliá Berlín. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA MELIA HOTELS

