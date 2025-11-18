Meliá se alía con ERP España para instalar contenedores de aparatos eléctricos y pilas en sus hoteles españoles

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Meliá Hotels International ha firmado un acuerdo de colaboración con European Recycling Platform España (ERP) que contempla la instalación de contenedores específicos para depositar aparatos eléctricos y electrónicos y pilas en la red de hoteles del grupo en España, según un comunicado.

Para la directora general de ERP España, Laura Alonso, el objetivo principal es facilitar la correcta gestión ambiental de estos residuos, a la vez que promovemos la economía circular en el sector turístico.

Por su parte, la jefa de Energía y Medioambiente de Meliá, Ingrid de la Fuente, ha destacado que, con esta colaboración, sigue fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad mediante la implementación de un sistema "eficiente, transparente y alineado" con la normativa vigente para la recogida, clasificación y tratamiento de residuos peligrosos.

Además, el acuerdo también contempla poner a disposición de la cadena hotelera la plataforma de gestión que permite solicitar retiradas, consultar información sobre la trazabilidad de los residuos y garantizar el cumplimiento de la normativa europea y nacional en materia de tratamiento de RAEE y RPA.