Melinda French Gates dona $250M a grupos pro salud de mujeres

Melinda French Gates donará 250 millones de dólares a grupos que trabajan en pro de la salud de las mujeres en todo el mundo mediante un proceso de postulación.

El anuncio hecho el miércoles constituye un nuevo capítulo en sus labores filantrópicas individuales desde que se separó de la Fundación Bill & Melinda Gates este año, y es parte de un compromiso de dos años y 1.000 millones de dólares que ella hizo en mayo para apoyar a mujeres y familias de todo el mundo.

Haven Ley, director de estrategias de la organización de French Gates, Pivotal Ventures, dijo que la competencia marca el inicio de un probable nuevo enfoque en temas de salud femenina en todo el mundo. Previamente, Pivotal se había enfocado principalmente en organizaciones que abogan por el empoderamiento de las mujeres en Estados Unidos.

“Al enfocarse en la salud de las mujeres, ella ha está ampliando su definición del poder femenino, que ahora incluye la precondición de que las mujeres deben estar saludables para ser poderosas”, dijo Ley en alusión a French Gates, quien también tiene 20 años de experiencia financiando iniciativas de salud global por medio de la Fundación Gates.

Lever for Change, una organización sin fines de lucro afiliada con la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, está administrando la competencia, llamada Action for Women’s Health. Previamente ha trabajado tanto con French Gates como con la filántropa y autora MacKenzie Scott para otorgar 40 millones de dólares en 2019 para apoyar grupos que trabajan en pro del empoderamiento de las mujeres en Estados Unidos. Scott luego otorgó 640 millones de dólares a grupos sin fines de lucro de base comunitaria en marzo, mediante un proceso similar de competencia.

El proceso otorgará a por lo menos 100 organizaciones sin fines de lucro entre 1 millón y 5 millones de dólares en financiamiento incondicional. Dará prioridad a organizaciones para las cuales esa cantidad hará una gran diferencia, aunque no hay restricción en cuanto al tamaño de las organizaciones que pueden candidatearse. El plazo para que las organizaciones se registren es el 3 de diciembre y el proceso de revisiones y decisión definitiva se extenderá hasta fines del 2025.

La cobertura de temas filantrópicos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

