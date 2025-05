Melinda French Gates reflexiona sobre legado de la Fundación Gates, que cerrará en 2045

Melinda French Gates ingresó a algunos de los círculos más poderosos cuando dirigía la fundación que cofundó con su exesposo, Bill Gates.

Solicitó apoyo a jefes de Estado y convocó a otros multimillonarios. Junto con Gates, ganó la confianza de uno de los inversores más admirados de Estados Unidos, Warren Buffett, quien ha donado más de 43.000 millones de dólares a la fundación de la expareja.

French Gates, quien estudió informática y trabajó en Microsoft, la empresa que Gates creó, salió de la Fundación Gates el año pasado para dedicarse a la filantropía y la inversión a través de su propia organización, Pivotal Ventures, que inició en 2015. La fundación cambió su nombre de Fundación Bill & Melinda Gates tras su partida.

En un evento de ELLE Women of Impact en Nueva York en abril, que también lanzó su nuevo libro autobiográfico, French Gates dijo que se fue, en parte, para responder al retroceso de los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

“Pensé, ’quiero ser mucho más ágil y poder establecer la agenda por mí misma sin tener que pedírselo a nadie, y hacerlo con mis compañeros’”, afirmó.

French Gates ofreció respuestas por escrito a las preguntas de The Associated Press sobre el 25mo aniversario de la fundación y su decisión de cerrar en 2045. Ella dijo que la expareja siempre había tenido la intención de agotar sus recursos.

“Sin embargo, en última instancia," escribió, “la decisión sobre el cronograma fue de Bill con la junta de fideicomisarios”.

Las siguientes respuestas han sido editadas por su extensión.

P: ¿Qué esperas que sea el legado de la fundación?

R: Para mí, la mayor medida de éxito será si mucho después que la fundación cierre, alguien, en algún lugar, esté viviendo una vida diferente porque existimos. Hablamos mucho allí sobre desbloquear ciclos virtuosos. Me gusta pensar que en este momento, el trabajo de la fundación está contribuyendo a que un niño reciba una vacuna o una mujer abra su primera cuenta bancaria, y que dentro de décadas, sus familias y comunidades seguirán viéndose diferentes, debido a lo que ese niño y esa mujer desbloquearon para las personas a su alrededor.

P: ¿En qué áreas específicas influiste en la fundación?

R: Me emocionó que lanzáramos Giving Pledge porque creo que lo más responsable que se puede hacer con una gran riqueza es regalarla, y que tienes la obligación con la sociedad de regalarla de la manera más efectiva posible. Creo que es importante que las personas en esa posición establezcan normas sobre dar generosamente y aprendan lo más posible unos de otros sobre cómo ser efectivos en su filantropía.

(En cuanto al género), durante mucho tiempo, los esfuerzos de salud y desarrollo global trataron a las mujeres y las niñas como secundarias, si es que se les consideraba. No se recopilaban datos sobre sus experiencias. Sus necesidades específicas de salud a menudo eran ignoradas.

Había tantas preguntas que necesitaban ser formuladas: ¿Cuál es el costo de todo el trabajo no remunerado que las mujeres hacen en casa? ¿La banca móvil marcará una diferencia si las mujeres no tienen acceso igualitario a los teléfonos móviles? ¿Por qué tantas enfermedades infecciosas son particularmente peligrosas para las mujeres?

Abrimos una división de igualdad de género, pero no sólo eso, hicimos de la igualdad de género una prioridad en todo nuestro trabajo. Y pusimos muchos recursos en expandir el acceso a la anticoncepción, comenzando con un gran compromiso que hicimos en 2012.

P: ¿Por qué invertiste en abrir más oficinas en otros países?

R: Cuando estás haciendo este tipo de trabajo, no pasa mucho tiempo antes de ver que las soluciones que parecen geniales en el papel pueden no funcionar en la realidad. Financiamos baños comunitarios en India que las personas, especialmente las mujeres, no usaban porque eran peligrosos para ir de noche. Financiamos vacunas en Vietnam que debían mantenerse frías, pero venían en envases que no cabían en los pequeños refrigeradores que la mayoría de la gente tenía allí. Financiamos una bomba simple para ayudar a los agricultores de África Oriental a regar sus tierras, pero las mujeres, que representan la mitad de todos los pequeños agricultores, no la compraban porque no querían ser vistas moviendo las caderas de la manera que requería la bomba.

Hay muchas maneras de aprender sobre las normas culturales y los problemas logísticos que determinan si una solución es factible, y todas se reducen a involucrar a personas con conocimiento local y experiencia vivida, y confiar en lo que te dicen.

P: Algunos objetivos de la fundación, como erradicar la polio y controlar la malaria, dependen de la generosidad de otros países y donantes. ¿Cómo puedes lograr esos objetivos dado los recientes recortes a la ayuda internacional?

R: Es fácil para la gente olvidar, o tal vez nunca supieron, cuán desesperada parecía la situación alrededor del año 2000, cuando la malaria, la tuberculosis y el VIH estaban totalmente fuera de control. Desde entonces, los esfuerzos financiados, en gran parte, por la ayuda al desarrollo han salvado más de 65 millones de vidas tan solo de esas enfermedades.

Sin duda, el trabajo se ha vuelto mucho más difícil, pero nunca pensamos que iba a ser fácil. Y todavía tenemos los ingredientes clave del éxito. La línea de innovaciones nunca ha sido más fuerte. Más países de bajos ingresos están tomando un papel de liderazgo. A medida que algunos donantes anuncian recortes, otros están dando un paso adelante.

