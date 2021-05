Melinda gates cree que el gobierno eeuu pronto donará dosis de vacuna covid

LONDRES, 4 mayo (Reuters) - Melinda Gates, cofundadora de una de las fundaciones benéficas privadas más grandes del mundo, espera que el gobierno estadounidense evalúe pronto la cantidad de su suministro de vacunas disponible para donar bilateralmente y a través del programa global COVAX.

En sus primeros comentarios desde que ella y su esposo, Bill Gates, anunciaron que se divorciarían después de 27 años, Gates dijo que los gobiernos estaban atendiendo argumentos de que la economía global necesita ser vacunada para controlar la pandemia.

"Creo que el gobierno de Estados Unidos está analizando su suministro de vacunas y está decidiendo 'ok, ¿cuánto deberíamos hacer a través de COVAX, cuánto deberíamos hacer bilateralmente?', así que creo que van a empezar a ver algún movimiento allí", dijo Gates en una entrevista con el Financial Times grabada antes del anuncio del divorcio.

Las naciones ricas no necesitan vacunar a su población adolescente antes de comenzar a compartir dosis con países de bajos ingresos, sostuvo Gates, sugiriendo que los gobiernos elijan un rango de edad, en algún punto entre 20 y 30, en el que comenzarían a donar vacunas.

La Fundación Bill y Melinda Gates se ha convertido en una de las fuerzas más poderosas e influyentes en la salud pública mundial, y el año pasado comprometió alrededor de 1.750 millones de dólares para el alivio del COVID-19.

La informática de 56 años criada en Texas, que conoció a Bill Gates, de 65 años, en una cena de empresa en Nueva York, seguirá dirigiendo la fundación con él.

Gates se declaró de acuerdo con la idea de renunciar a los derechos de propiedad intelectual para ayudar a aumentar el suministro de vacunas, y declaró que tenía más sentido incentivar a las farmacéuticas a realizar transferencias de tecnología.

"La pieza que no está funcionando hoy es la fabricación", dijo. "No tenemos suficientes materias primas, no tenemos suficiente manufactura en los lugares correctos, por lo que está permitiendo que las naciones que tienen manufactura acumulen sus vacunas, así que tenemos que arreglar esa pieza". (Reporte de Alistair Smout y Ludwig Burger, escrito por Caroline Copley. Editado en español por Janisse Huambachano)