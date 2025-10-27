Melissa avanza hacia Jamaica como huracán de categoría 4 mientras la isla se prepara para el impacto

KINGSTON, Jamaica (AP) — El huracán Melissa rugió hacia Jamaica con destructivos vientos de categoría 4, y se esperaba que se fortaleciera aún más antes de tocar tierra en la nación caribeña para descargar hasta 76 centímetros (30 pulgadas) de lluvia y una peligrosa marejada ciclónica.

Algunos lugares en el este de Jamaica podrían recibir un metro (40 pulgadas) de lluvia, mientras que el oeste de Haití podría recibir 40 centímetros (16 pulgadas), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. "Es probable que ocurran inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra", advirtió.

Se pronosticó que el centro de Melissa se movería sobre Jamaica el martes, cruzaría el sureste de Cuba el martes por la noche y el sureste de las Bahamas el miércoles.

La tormenta de lento movimiento ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

El centro de Melissa se encontraba a unos 205 kilómetros (125 millas) al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, y a unos 495 kilómetros (310 millas) al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, el domingo por la noche. Tenía vientos máximos sostenidos de 230 km/h (145 mph) y se movía hacia el oeste a siete km/h (cinco mph), dijo el centro de huracanes. Podría alcanzar la fuerza de categoría 5 el lunes con vientos superiores a 250 km/h (157 mph).

"Quiero instar a los jamaicanos a tomar esto en serio", dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de la isla. "No jueguen con Melissa. No es una apuesta segura".

Se esperaba que el huracán volviera a tocar tierra más tarde el martes en el este de Cuba. Había un aviso de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, mientras que Las Tunas estaba bajo aviso de tormenta tropical. Se pronosticaron hasta 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Una tormenta récord para Jamaica

Melissa podría ser el huracán más fuerte que Jamaica ha experimentado en décadas, dijo Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica.

Advirtió que la limpieza y la evaluación de daños se retrasarían severamente debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y carreteras bloqueadas.

Melissa podría convertirse en el primer huracán de categoría 4 en tocar tierra en Jamaica en la historia reciente, dijo Thompson.

Gilbert fue un huracán de Categoría 3 cuando golpeó la isla en 1988 y dos recientes tormentas de categoría 4, Iván y Beryl, no tocaron tierra, dijo Thompson.

Además de las lluvias, es probable que Melissa cause una marejada ciclónica con riesgo para la vida en la costa sur de Jamaica, alcanzando un pico de alrededor de cuatro metros (13 pies) sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra, dijo el centro de Estados Unidos.

"No tomen decisiones imprudentes", advirtió Daryl Vaz, ministro de transporte de Jamaica. "Estamos en un momento muy, muy serio durante los próximos días".

Un golpe en La Española

La tormenta ya ha dejado caer fuertes lluvias en República Dominicana, donde se ordenó que las escuelas y oficinas gubernamentales permanezcan cerradas el lunes en cuatro de las nueve provincias que aún están bajo alerta roja.

Melissa dañó más de 750 hogares en todo el país, desplazando a más de 3760 personas. Las aguas de la inundación también han cortado el acceso a al menos 48 comunidades, dijeron las autoridades.

En el vecino Haití, la tormenta destruyó cultivos en tres regiones, incluyendo 15 hectáreas (37 acres) de maíz en un momento en que al menos 5,7 millones de personas, más de la mitad de la población del país, sufren niveles de hambre de crisis, con 1,9 millones de esas personas enfrentando niveles de hambre de emergencia.

"Las inundaciones están obstruyendo el acceso a tierras de cultivo y mercados, poniendo en peligro las cosechas y la temporada agrícola de invierno", dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Se esperaba que Melissa siguiera dejando lluvias torrenciales sobre el sur de Haití y el sur de la República Dominicana en los próximos días.

___

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.