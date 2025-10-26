Melissa se convierte en un huracán de categoría 4, según el CNH

26 oct (Reuters) -

El huracán Melissa se ha convertido en un huracán de categoría 4, dijo el domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que agregó que los vientos máximos sostenidos han aumentado a 220 kilómetros por hora.

El huracán se encontraba a unos 450 kilómetros

Es probable que haya inundaciones repentinas y catastróficas, además de corrimientos de tierra en partes del sur de La Española y Jamaica, según el CNH.

Se espera que Melissa sea un huracán de gran intensidad cuando toque tierra en Jamaica el lunes por la noche o el martes por la mañana, y el sureste de Cuba a última hora del martes, añadió el pronosticador, que tiene su sede en Miami. (Reporte de Gursimran Kaur y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)