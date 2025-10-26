Melissa se fortalece a huracán categoría 3 y amenaza con graves inundaciones en Jamaica y Haití

KINGSTON, Jamaica (AP) — El huracán Melissa se fortaleció rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 3 mientras desataba lluvias torrenciales en el norte del Caribe y amenazaba con provocar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra en Jamaica y el sur de Haití.

Los meteorólogos de Estados Unidos advirtieron que se espera que Melissa, que se mueve lentamente, se fortalezca aún más y sea un huracán importante cuando toque tierra en Jamaica a principios de la próxima semana. Debería estar cerca o sobre Cuba a mediados de semana.

“Insto a los jamaicanos a tomar en serio esta amenaza climática. Tomen todas las medidas para protegerse”, afirmó el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

El centro de Melissa estaba a unos 200 kilómetros (125 millas) al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y a unos 455 km (280 millas) al oeste-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, a última hora del sábado. Tenía vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (115 millas por hora) y se movía hacia el oeste a 6 km/h (3 mph), según el centro de huracanes.

Se esperaba que Melissa dejara caer lluvias torrenciales de hasta 76 centímetros (30 pulgadas) en Jamaica y el sur de La Española - la isla donde se encuentran Haití y la República Dominicana - según el centro de huracanes.

El gobierno cubano emitió el sábado por la tarde un aviso de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

Progreso lento de la tormenta

La tormenta errática y de movimiento lento ha causado al menos 3 muertes en Haití y una en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

"Desafortunadamente, para los lugares a lo largo de la trayectoria proyectada de esta tormenta, la situación es cada vez más grave", dijo Jamie Rhome, subdirector del centro, la mañana del sábado. Dijo que la tormenta continuará moviéndose despacio durante hasta cuatro días.

Las autoridades en Jamaica dijeron el sábado que el Aeropuerto Internacional Norman Manley en Kingston cerraría a las ocho de la tarde. No se mencionó si cerrará el aeropuerto Sangster en Montego Bay, en el lado occidental de la isla.

Más de 650 refugios fueron activados en Jamaica. Las autoridades dijeron que los almacenes en toda la isla estaban bien abastecidos y miles de paquetes de alimentos preposicionados para una distribución rápida si fuera necesario.

Niveles de los ríos en aumento

Las autoridades haitianas informaron que tres personas habían muerto como consecuencia del huracán y otras cinco resultaron heridas debido al derrumbe de un muro.

También hubo reportes de subida en los niveles de los ríos, inundaciones y un puente destruido debido al desbordamiento de los ríos en Sainte-Suzanne, en el noreste.

“La tormenta está causando mucha preocupación por la forma en que se está moviendo”, dijo Ronald Délice, director departamental de protección civil en Haití, mientras las autoridades locales organizaban filas para distribuir lotes de alimentos. Muchos residentes aún se muestran reacios a abandonar sus hogares.

La tormenta ha dañado casi 200 hogares en la República Dominicana e interrumpido los sistemas de suministro de agua, afectando a más de medio millón de clientes. También derribó árboles y semáforos, provocó un par de pequeños aludes de tierra y dejó a más de dos docenas de comunidades aisladas por las aguas de la inundación.

El Departamento de Meteorología de Bahamas dijo que Melissa podría traer condiciones de tormenta tropical o huracán a las islas en el sureste y centro de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a principios de la próxima semana.

Melissa es la 13ra tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos había pronosticado una temporada por encima de lo normal con entre 13 y 18 tormentas con nombre.

El periodista de Associated Press Evens Sanon en Puerto Príncipe, Haití, contribuyó a este despacho.

