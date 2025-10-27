Melissa se fortalece a huracán de categoría 5, dice el CNH de EE.UU.

27 oct (Reuters) - El huracán Melissa se fortaleció a categoría 5 y se espera que los vientos destructivos, las mareas de tempestad y las inundaciones catastróficas se intensifiquen en Jamaica durante el día y la noche, informó el lunes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Melissa se encontraba a unas 315 millas (505 km) al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, con vientos máximos sostenidos de 160 mph (260 kph), dijo el CNH.

"Se espera un lento giro hacia el noroeste y el norte hoy y esta noche, seguido de una aceleración hacia el noreste a partir del martes y hasta al menos el jueves", dijo el NHC. (Reporte de Pablo Sinha y Anmol Choubey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)